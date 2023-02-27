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Gala Gölü'nde çıkan yangın söndürüldü

Edirne'nin Enez ve İpsala ilçelerinde yer alan Gala Gölü Milli Parkı'nda çıkan sazlık yangını söndürüldü.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 09:44
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Gala Gölü'nde çıkan yangın söndürüldü

Gala Gölü'nde çıkan yangın söndürüldü
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AA'da yer alan haberde, sazlık alanda gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, ve jandarma ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın sabaha karşı söndürüldü.

Yangının etkilendiği alanın belirlenmesi ve nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

- Gala Gölü Milli Parkı

Edirne'nin Enez ve İpsala ilçelerinde yer alan Gala Gölü Milli Parkı, 3 bin 90 hektar sulak ve 3 bin hektar ormanlık alandan oluşuyor. A sınıfı sulak alan olarak göl ve orman ekosistemlerini içinde barındıran milli park, başta flamingolar olmak üzere farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.

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