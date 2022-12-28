Bomba İddia: ABD hangarda tuttuğu F-35’ler için Türkiye’den kira bedeli talep etti

ABD, Türk Hava Kuvvetleri için ürettiği F-35 tipi savaş uçaklarını hangarda muhafaza ettiği gerekçesiyle kira bedeli talep etti.

Ankara, proje için ödenen 1.4 milyar doların iadesinin yanında Türk firmaların projede verilen taahhütlerle yaptığı yatırımlardan kaynaklanan zararın tazminini veya parça alımının devamını istiyor.

Öte yandan, Eylül 2021’den bu yana ABD’den 40 adet F-16 uçağının tedariki ve 79 adet F-16’nın modernizasyonu konularında teknik çalışmalar da devam ediyor.

Uçakların tedarikine yönelik ABD Kongresi ve Temsilcileri Meclisi’nde alınan kararlar gerçi çekilse de henüz satış mekanizması işlemiş değil.

TÜRKİYE İÇİN ÜRETİLEN F-35’LER

Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) Programı kapsamında 100 adet F-35 tedarik etmeyi planlayan Türk Hava Kuvvetleri, 30 adet uçağın siparişini vermişti. Bu kapsamda; 2018 yılında 2 adet, 2019 yılında 4 adet, 2020 yılında 8 adet, 2021 yılında 8 adet ve 2022 yılında 8 adet olmak üzere toplam 30 adet uçağın teslimatı gerçekleştirilecekti. Ancak ABD, S-400 Hava Savunma Füze Sistemi tedariki sebebiyle Türkiye’ye ambargo ve CAATSA yaptırımlarını uygulamaya karar vererek programdan çıkardı.