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  • IŞİD'li terörist Afyon'da yakalandı. Yılbaşını kana bulayacaktı

IŞİD'li terörist Afyon'da yakalandı. Yılbaşını kana bulayacaktı

Afyonkarahisar'da, IŞİD terör örgütü üyesi olduğu belirtilen ve canlı bomba eylemi hazırlığında olduğu değerlendirilen Irak uyruklu Layth Raad Zaid Al/Refeat, operasyonla yakalandı.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 17:10
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Yılbaşını kana bulayacaktı. IŞİD'li terörist Afyon'da yakalandı

IŞİD'li terörist Afyon'da yakalandı. Yılbaşını kana bulayacaktı
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Yaklaşan yılbaşı öncesi hedefinde vatandaşların yoğunlukta olduğu yerler ile kilise ve sinagoglar olduğu belirtilen IŞİD terör örgütünün canlı bomba eğitimi alan militanı Afyonkarahisar’da yakalandı.

KALABALIK YERLERDE EYLEM ARAYIŞINDAYMIŞ

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD mensuplarının Noel, yeni yıl etkinlikleri, dini ayinler ve organizasyonlar, Yahudi ve Hristiyanların ayin ve etkinlikleri ile ibadethaneler, yabancı ülke temsilcilikleri ve misyonları, halkın kalabalık olduğu alışveriş merkezleri ve eğlence merkezlerine yönelik eylem arayışında oldukları bilgisi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdü.

Geçmiş dönemde IŞİD terör örgütüne ait elde edilen 'DAŞİŞA' listesinde adı geçen ve 'İstişhad (canlı bomba)' eylemi için istekli olduğu, eğitim aldığı ve radikal yapısının bulunduğu tespit edilen Iraklı ve 'Abu Shuayb' kod adlı Layth Raad Zaıd Al/Refeat, bu sabah Afyonkarahisar merkezde kaldığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

'IŞİD silahlı terör örgütü üyesi olma iddiası ve canlı bomba eylemi gerçekleştirmesi muhtemel' olduğu belirtilen Layth Raad Zaıd Al/Refeat, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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1950
29.12.2022 18:05
Bunlar kimin dostları, akp-mhp iktidarının, bakalım ileri de hangi belalara neden olurlar ?  
 
SÜLEYMAN
29.12.2022 18:02
arapların çoğu arap olmayanları özellikle türkleri müslüman bile kabul etmezler. din kardeşi masalı anlatarak içimizde burnumuzun dibine kadar sokanları tarih yargılayacak birgün.  
 
ANDEZİT
29.12.2022 17:58
Sınır güvenliğimiz yok iç güvenliğimiz yok bitmişiz. Ona buna acıya acıya ülkeye aldılar şimdi onlar bize acımıyor işte. Tüm sığınmacı ve kaçaklar sınırdışı edilsin ve sınırlara tekrar mayın döşensin.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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