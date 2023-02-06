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Galata Kulesi'nin korkulukları koptu

İstanbul’daki şiddetli rüzgar nedeniyle Galata Kulesi’nin korkulukları koptu. İtfaiye ekipleri rüzgar nedeniyle korkuluklara merdivenle müdahale edemeyince ilginç bir yönteme başvurdu.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 01:11
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Şiddetli rüzgar İstanbulun simgelerinden Galata Kulesinin korkuluklarını kopardı

Galata Kulesi'nin korkulukları koptu
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İstanbul’da gün içerisinde etkili olan şiddetli rüzgar ve tipi nedeniyle Galata Kulesi’nin korkulukları yerinden koptu. 

Kuleden aşağı sarkan korkuluklar şiddetli rüzgarla sallanarak büyük tehlike oluşturdu. 

Korkulukların koptuğunu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Ekipler kule çevresini emniyet şeridi ile kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Şiddetli rüzgardan merdiven aracını kullanamayan ekipler Galata Kulesi’ne çıkarak sarkan korkulukları pencereden iple bağlayarak sabitledi. (İHA)

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ADALET
6.02.2023 01:53
akp neye el attı da elinde kalmadı..  
 
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