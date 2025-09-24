Galatasaray 10 milyon euroyu daha kasasına koydu!

Galatasaray 10 milyon euroyu daha kasasına koydu!

Yaz transfer döneminde yaptığı transferle dikkatleri üzerine çeken Galatasaray, kasasına koyduğu gelirlerde de büyük bir fark yaratmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, son olarak stadyumundaki tabelalardan 10 milyon euro daha kazandı.

Rams Park'ı led tabela ile süsleyen Galatasaray, ciddi bir geliri kasasına koydu. Galatasaray, RAMS Park'ı led tabela ile süslemesinin ardından bu hamleyle birlikte 10 milyon euroyu kasasına koydu.

Aslantepe'de yeniliklere devam eden sarı-kırmızılı kulüp, skor tabelasını da değiştirme kararı aldı. Sarı-kırmızılı yönetimin daha büyük bir skor tabelası siparişi verdi.

