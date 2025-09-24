Yok artık Arda Güler! İspanya'da ortalığı yıktı: Bütün ülke onu konuşuyor

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, bir kez daha ortalığı yangın yerine çevirmeyi başardı. Bu sezon performansıyla rakamları altüst etmeyi başaran Arda Güler, İspanya'da yeniden gündem oldu. İşte detaylar...

İspanya LaLiga'nın 6. haftasında Real Madrid, konuk olduğu Levante'yi 4-1 gibi farklı bir skorla geçmeyi başardı. Beyazlılarda mücadeleye ilk 11'de başlayan 10 numaramız Arda Güler, son golün asistini yaptı. Xabi Alonso'nun bu sezon oldukça fazla şans verdiği Arda Güler, performansıyla İspanya'da gündem oldu.

ARDA GÜLER İSPANYA'DA YİNE MANŞETLERDE

Levante maçının ardından Arda Güler, İspanya'da manşetleri süsledi. Birçok gazete ve internet sitesi yıldız oyuncuya methiyeler düzdü.

İşte Arda Güler için atılan manşetlerden bazıları;

"Süper Türk"

"Asistlerine devam etti"

"Xabi Alonso Arda'yı yeniden kazandı"

"Böyle devam ederse Real Madrid Arda Güler'i elinde tutmakta zorlanabilir"

ARDA GÜLER RAKAMLARI ALTÜST ETTİ

Real Madrid'de 3. sezonunu geçiren Arda Güler, bu yıl eski yıllara göre oldukça fazla forma şansı buluyor. Bu sezon şu ana kadar 13 maçta şans bulan 20 yaşındaki oyuncu, 3 gol attı ve 4 de asist yaptı.

