Galatasaray Ali Koç'u mahkemeye veriyor

Fenerbahçe'nin Divan Kurulu'nda Ali Koç'un sert açıklamaları nedeniyle Galatasaray yargıya gidiyor. Sarı Kırmızılıların Ali Koç'u mahkemeye vereceği öğrenildi.

Galatasaray Ali Koç'u mahkemeye veriyor

Galatasaray, Ali Koç’un Divan Kurulu’ndaki sözlerinin ardından hukuki süreç başlatacak.

Milliyet’in haberine göre Galatasaray Kulübü, Ali Koç’u mahkemeye vermeye hazırlanıyor.

Galatasaray’ın, Ali Koç’un kulüp ve Erden Timur hakkında söyledikleri sebebiyle konuyu yargıya taşıyacağı belirtildi.

İşte Ali Koç'un olay yaratan açıklamaları:

Malum kulübün başkanına sesleniyorum; Biz randevu alıp gittik. Siz ise randevu almadan, eski bürokrat olan köstebeğinizle beraber gitmişsiniz oraya. Ne konuştuğunuzu bilmiyorum ancak biz gittik diye oraya gittiyseniz yazık size.
"BEN NE DOSYA HAZIRLAYACAĞIM"
Erden Timur hakkında dosya hazırlattığım iddiası... Ben bunu ciddiye almadım ancak Fatih Altaylı'nın sert bir yazı yazdığını görünce Metin Öztürk'ü arayıp 'Siz böyle dediniz mi?' dedim. O da benim hatırladığım gibi söyledi. Daha sonra Kulüpler Birliği toplantısında bana 'Oturup konuşsanıza' dedi. Ben televizyona davet ediyorum gelmiyorlar. Bu kişi hakkında bizi bir sürü bilgi geliyor. Tutulmayan sözler, zamanında teslim edilmeye mülklerle ilgili. Biz buna mı dönelim? Ben ne dosya hazırlayacağım.

Galatasaray kötülük yapma kabiliyetlerinden dolayı takdire şayan bir camia. Ligi bitirmemek, gayrimenkul projelerini bitirmemeye benzemez demeliydik! O zaman bilmiyorduk!

"EN ÇOK FAYDAYI KİM SAĞLADI"

Bu tarif ettiğim şeyler hangi yapıyı, hangi örgütü hatırlatıyor size? Bu ülkeyi ele geçirmeye çalışan terör örgütünün en güçlü olduğu dönemde futbolda en çok faydayı kim sağladı? Siz faydalanırken biz mücadele ediyorduk.

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