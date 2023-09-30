Galatasaray Ankaragücü maçı

MAÇIN İLK 11'İ;
Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Kaan, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi
Ankaragücü: Bahadır, Hayrullah, Mujakic, Radakovic, Hanousek, Djokanovic, Ali Kaan, Renaldo, Morutan, Garry Rodrigues, Bajic
MÜCADELE BAŞLADI
Galatasaray- Ankaragücü mücadelesi başladı.
TOP KALECİDE KALDI
6. dakikada Kerem'in sol kanattan getirdiği topta savunmadan seken topa Tete dokundu, top kalecide kaldı.
TETE GOLÜ KAÇIRDI
11. dakikada Angelino'nun sol kanattan ortasında topu göğsüyle kontrol eden Tete, açısı kaybolunca Galatasaray gol şansından yararlanamadı.
MUSLERA KURTARDI
20. dakikada Ankaragücü'nün kullandığı köşe vuruşunun devamında Morutan direkt kaleyi denedi. Muslera parmak uçlarıyla topu kurtardı.
KEREM'İN ŞUTU YAN AĞLARDA
34. dakikada Kerem Aktürkoğlu, savunma arkasına kaçan Zaha'yı gördü. Fildişili oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şut yan ağlarda kaldı.
TOP ÇİZGİDEN ÇIKTI
35. dakikada Angelino'nun sol kanattan çevirdiği topta Tete'nin kafa vuruşunu Bahadır çizgide kontrol etti.
BAHADIR'DAN YİNE GEÇİT YOK
45. dakikada Boey'in pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Icardi kaleyi denedi. Kaleci Bahadır, Icardi'ye geçit vermedi.
İlk yarı golsüz beraberlikle sona erdi.