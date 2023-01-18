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Galatasaray'da flaş gelişme

Galatasaray'da Antalyaspor maçı hazırlıkları başlarken, sakatlığı süren 2 futbolcuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 22:32
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Galatasaray Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray'da flaş gelişme
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Galatasaray, Süper Lig’in 20. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, koşu çalışması ile geniş alanda pas oyununun ardından çift kale maçla sona erdi.

Mathias Ross ve Kazımcan Karataş idmanın bir bölümünde takımla, sonrasında atletik performans uzmanı eşliğinde bireysel çalıştı. 

Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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