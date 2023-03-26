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Galatasaray Bakü'yü salladı. Karabağ Galatasaray maçı hangi kanalda

Galatasaray, Karabağ'la oynayacağı maç için gittiği Bakü'de coşkuyla karşılandı. Karabağ Bakü maçının yayınlanacağı kanal belli oldu.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 05:48
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Galatasaray Bakü'de Karabağ karşısında. Maçın kanalı belli oldu

Galatasaray Bakü'yü salladı. Karabağ Galatasaray maçı hangi kanalda
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Galatasaray, Azerbaycan temsilcisi Karabağ'la yapacağı hazırlık maçı için geldiği Bakü'de coşkuyla karşılandı.

Depremzedeler yararına yapılacak maç için Azerbaycan'a gelen sarı-kırmızılı ekibi, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda karşılayanlar izdiham oluşturdu. 

Futbolseverler, sarı-kırmızılı oyuncularına sevgi gösterisinde bulundu. Özellikle teknik direktör Okan Buruk ile futbolcu Mauro Icardi'ye ilgi gösteren futbolseverler, futbolcularla fotoğraf çektirmek için birbirileriyle yarıştı.

Galatasaray ile Karabağ, Bakü Olimpiyat Stadı'nda TSİ 19.00'da karşı karşıya gelecek. Maç Haber Global'den naklen yayınlanacak.

60 binden fazla biletin satıldığı karşılaşmanın tüm geliri, Türkiye'deki depremzedelere gönderilecek.

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