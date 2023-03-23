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PFDK'dan Jorge Jesus ve Dursun Özbek'e flaş ceza

PFDK cezaları açıkladı.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 23:32
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PFDK'dan ceza yağdı

PFDK'dan Jorge Jesus ve Dursun Özbek'e flaş ceza
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı.

Buna göre; Alanyaspor maçında kırmızı kart göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a 1 maç hak mahrumiyeti ve 26 bin TL , Galatasaray Başkanı Dursun Özbek 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise 200 bin TL, Başakşehir Teknik direktörü Emre Belözoğlu 2 maç hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

İŞTE PFDK KARARLARI;

1- BEŞİKTAŞ A.Ş. ’nin, 18.03.2023 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-İSTANBULSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 175.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KUZEY ALT TRİBÜN 107, 108, 109, SPOR TOTO KUZEY ÜST TRİBÜN 407, 408, 409, GÜNEY ALT TRİBÜN 120, 121, 122, BABA HAKKI DOĞU ALT TRİBÜN 114, 115, 116 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK teknik sorumlusu EMRE BELÖZOĞLU’nun, 19.03.2023 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig müsabakasında, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 52.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GALATASARAY A.Ş. ’nin, 17.03.2023 tarihinde oynanan ARABAM.COM KONYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 125.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 130.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY ÜST C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

GALATASARAY A.Ş. ’nin, kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-d maddesi uyarınca 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK’in, kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 36/1-d ve 36/1-b maddeleri uyarınca 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- FENERBAHÇE A.Ş. ’nin, 19.03.2023 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan ROOF LOUNGE MİSAFİR A ve B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu JORGE FERNANDO PINHEIRO DE JESUS’un, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş. ’nin, kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama ve paylaşımlar nedeniyle FDT’nin 38/3. maddesi uyarınca 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş. başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ’un, kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama ve paylaşımlar nedeniyle FDT’nin 38/3. ve 38/2. maddeleri uyarınca 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi BURAK ÇAĞLAN KIZILHAN hakkında, kulüp resmi internet sitesinde yapılan açıklamalardan dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,**

FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu JORGE FERNANDO PINHEIRO DE JESUS’un, 16.03.2023 tarihinde yapmış olduğu basın toplantısındaki beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddesi uyarınca 104.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- CORENDON ALANYASPOR Kulübü başkanı HASAN ÇAVUŞOĞLU’nun, basın mensuplarına yapmış olduğu beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddesi uyarınca 52.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

Av. Mehmet SAĞLAM

PFDK Başkanı

 

 

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