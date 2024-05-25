Galatasaray 'Dursun' dedi. Dursun Özbek Süheyl Batum'a fark atarak yeniden başkan oldu

Galatasaray Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulu Galatasaray Lisesi'nde yapıldı. 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurulda mevcut başkan Dursun Özbek ile Süheyl Batum yarıştı.
10 bin 290 üyenin oy kullanma hakkı bulunurken, katılım 4 bin 415'te kaldı. Dursun Özbek 14. sandık sonunda başkan olmayı garantiledi. 14. sandığa kadar Dursun Özbek 2173, Süheyl Batum'a 672 oy çıktı.
Dursun Özbek'in yönetim kurulunda şu isimler bulunuyor:
Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan
Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.
GALATASARAY'IN BAŞKANLARI
Sarı-kırmızılı kulübün 119 yıllık tarihindeki 103 yönetim döneminde 38 başkan görev yaptı. Kulüp tarihindeki yönetim dönemlerine göre başkanlar şöyle:
Dönem Başkan
1905-18, 1925 Ali Sami Yen
1919-22, 1934 Refik Cevdet Kalpakçıoğlu
1922-24, 1950-52 Yusuf Ziya Öniş
1925 Ali Haydar Şekip
1926 Ahmet Robenson
1927 Adnan İbrahim Pirioğlu
1928-29 Necmettin Sadak
1929-30 Abidin Daver
1930-31, 1933 Ahmet Kara
1931-32 Tahir Kevkep
1932-33, 1933-34 Ali Haydar Barşal
1933 Fethi İsfendiyaroğlu
1934-36 Ethem Menemencioğlu
1936-37 Saim Gogen
1937-39, 1944 Sedat Ziya Kantoğlu
1939 Nizan Nuri
1939 Adnan Akıska
1940-42 Tevfik Ali Çınar
1942-43 Osman Dardağan
1944-46 Muslihittin Peykoğlu
1946-50, 1965-68 Suphi Batur
1953, 1962-64 Ulvi Yenal
1954-56, 1960-62 Refik Selimoğlu
1957-59 Sadık Giz
1969-73, 1975-79 Selahattin Beyazıt
1973-75 Prof. Dr. Mustafa Pekin
1979-84, 1984-86 Prof. Dr. Ali Uras
1986-88, 1988-90 Dr. Ali Tanrıyar
1990-92, 1992-96 Alp Yalman
1996-2001 Faruk Süren
2001-02 Mehmet Cansun
2002-08 Özhan Canaydın
2008-11 Adnan Polat
2011-14 Ünal Aysal
2014-15 Prof. Dr. Duygun Yarsuvat
2018-21 Mustafa Cengiz
2021-22 Burak Elmas
2015-18, 2022-24 Dursun Özbek