Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Bayern Münih maçı saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında deplasmanda Bayern Münih ile karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi maçını izlemek isteyen izleyiciler Galatasaray Bayern Münih maçı kaçta ve hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Bayern Münih maçı saat kaçta hangi kanalda?