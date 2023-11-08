Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Bayern Münih maçı saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında deplasmanda Bayern Münih ile karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi maçını izlemek isteyen izleyiciler Galatasaray Bayern Münih maçı kaçta ve hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Bayern Münih maçı saat kaçta hangi kanalda?

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Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Bayern Münih maçı saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Galatasaray bu akşam Almanya’dan Bayern Münih ile A Grubu dördüncü maçını yapacak. Maç öncesi Galatasaray Bayern Münih maçına dair bilgiler belli oldu. Peki, Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Bayern Münih maçı saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında bu akşam Almanya’dan deplasmanda Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında bu akşam deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşılaşacak.

GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçı, Münih kentindeki Allianz Arena'da yapılacak maç saat 23.00'te başlayacak. Galatasaray Bayern Münih mücadelesi çevrimiçi izleme platformu EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

İki takımın bu akşam yapılacak maça şu 11'lerle çıkması bekleniyor;

Bayern Münih:

Neuer, Mazraoui, Upamecano, Kim Min-Jae, Davies, Kimmich, Goretzka, Coman, Musiala, Sane, Kane

Galatasaray:

Günay Güvenç, Boey, Nelsson, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Torreira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.

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