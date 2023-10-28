Galatasaray Çaykur Rizespor karşısında. İlk 11 belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar

Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Okan Buruk ilk 11 kararını verdi.

Galatasaray Çaykur Rizespor karşısında. İlk 11 belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 8 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 25 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi.

Çaykur Rizespor ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda 14 puan topladı. Karadeniz ekibi, ligde averajla 8. sırada yer alıyor.

Ligde son 8 maçını kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 8 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Bitexen Antalyaspor ve Beşiktaş'ı mağlup etti.

Galatasaray, ayrıca Süper Lig'deki son 15 maçında mağlup olmadı. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı. "Cimbom" bu sezon da ligde çıktığı 9 maçın 8'ini kazandı, birinde berabere kaldı.

Icardi, 16 maçta 15 gol attı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, gol yollarındaki başarılı performansıyla dikkati çekiyor.

Arjantinli futbolcu, bu sezon forma giydiği 16 resmi karşılaşmada 15 kez ağları havalandırdı.

Mauro Icardi, Süper Lig maçlarında 10, UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakalarında ise 5 kez topu filelere gönderdi.

Muslera ceza sınırında

Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Uruguaylı kaleci, kart görmesi durumunda 11. haftadaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sahaya süreceği ilk 11'i belirledi.

Buruk'un Mertens'i ilk 11'de görevlendirdiği, sakatlığı bulunan Icardi'nin durumunun ise maç öncesi yapılacak kontrollerden sonra belli olacağı öğrenildi.

Takımların sahaya şu 11'leriyle çıkmaları bekleniyor:

Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Mocsi, Emirhan, İbrahim, Shelvey, Gustavo, Varesanovic, Olayowin, Benhur, Gaich

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Zaha, Icardi (Barış Alper)

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