Galatasaray Daikin Aydın'da yenildi. İlayda Uçak hastaneye kaldırıldı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray Daikin'i 3-2 mağlup etti.
Bir pozisyonda Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan İlayda Uçak fileye takılarak dizini sakatladı. Uçak, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Salon : Mimar Sinan
Hakemler: Yasin Okumuş, Akif Kabak
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Carlini, Fatma Şekerci, İlayda Uçak, Nicoletti, Loda, Özge Nur Çetiner (Selin Adalı, Gizem Düzeltir, Ayşe Çürük, Firdevs Kiremitçi, Çağla Salih, Tuğçe Akman)
Galatasaray Daikin: Tashiro, İlkin Aydın, Cuttino, Ayçin Akyol, Fatma Beyaz, Eggleston (Bihter Yarkın, Duygu Düzceler, Sude Hacımustafaoğlu, Gneiting)
Setler : 25-23, 18-25, 25-16, 23-25, 16-14
Süre : 144 dakika (27, 29, 28, 32, 28)
(AA)