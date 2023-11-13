Galatasaray'dan TFF'ye şaşırtıcı istek

Hatayspor'a kaybeden Galatasaray'da yönetim TFF'ye 2 hakemin bir daha Sarı Kırmızılıların maçlarına verilmemesi için istekte bulunacak.

Galatasaray'dan TFF'ye şaşırtıcı istek

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 2-1 kaybettiği maç sonrası Galatasaray yönetiminden hakem isyanı geldi.

Galatasaray Hatay'da 3 puanın yanında 10 maçlık galibiyet serisini de bırakırken hedefte 2 isim var.

Maçın hakemi Arda Kardeşler ve VAR hakemi Emre Malok'un kararları, Sarı - Kırmızılılarca tepki topladı.

TFF'YE RESMİ BAŞVURU YAPILACAK

Milliyet'in haberine göre sarı - kırmızılı kulüp, Bahattin Şimşek ve Emre Malok'un Galatasaray maçlarında bir daha görev almaması için TFF'ye başvuracak.

Galatasaray'ın kısa süre içinde başvuruyu resmi olarak da açıklaması beklenirken, TFF'nin nasıl bir reaksiyon vereceği merak ediliyor.

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