Galatasaray deplasmanda galip

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Emlak Konut'u 93-85 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan konuk Sarı-Kırmızılılar ilk periyodu 28-20 önde tamamladı. Üstünlüğünü sürdüren Galatasaray soyunma odasına da 44-39'luk skorla avantajlı girdi.

Üçüncü periyotta da Galatasaray'ın 70-60'lık üstünlüğü vardı.

Son bölümde hata yapmayan Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı maçı 93-85 kazandı, 10. galibiyetini aldı.

Ev sahibi ise 7 galibiyette kaldı.

Emlak Konut: 85 - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 93

Salon: Şehit Mustafa Özel

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ahmet Murat Arıkanlı, Hasan Ok

Emlak Konut: Sehernaz Çidal 6, Smith 25, Gizem Başaran Turan 10, Wiese 4, Jakobsone 12, Fitzgerald 21, Zeynep Şevval Gül 4, Berfin Sertoğlu 3

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 27, Allen 26, Meltem Yıldızhan 18, Abdelkader 6, Vanloo 13, Büşra Akbaş 3, Sude Yılmaz, İnci Güçlü

1. Periyot: 20-28

Devre: 39-44

3. Periyot: 60-70