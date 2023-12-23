Galatasaray deplasmanda galip

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray deplasmanda galip
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Emlak Konuk'u deplasmanda 93-85 yendi.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Emlak Konut'u 93-85 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan konuk Sarı-Kırmızılılar ilk periyodu 28-20 önde tamamladı. Üstünlüğünü sürdüren Galatasaray soyunma odasına da 44-39'luk skorla avantajlı girdi.
Üçüncü periyotta da Galatasaray'ın 70-60'lık üstünlüğü vardı.
Son bölümde hata yapmayan Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı maçı 93-85 kazandı, 10. galibiyetini aldı.
Ev sahibi ise 7 galibiyette kaldı.

Emlak Konut: 85 - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 93
Salon: Şehit Mustafa Özel
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ahmet Murat Arıkanlı, Hasan Ok
Emlak Konut: Sehernaz Çidal 6, Smith 25, Gizem Başaran Turan 10, Wiese 4, Jakobsone 12, Fitzgerald 21, Zeynep Şevval Gül 4, Berfin Sertoğlu 3
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 27, Allen 26, Meltem Yıldızhan 18, Abdelkader 6, Vanloo 13, Büşra Akbaş 3, Sude Yılmaz, İnci Güçlü
1. Periyot: 20-28
Devre: 39-44
3. Periyot: 60-70

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