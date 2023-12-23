Icardi paylaştı Galatasaraylılar beğeni yağmuruna tuttu. Çarpıcı Fenerbahçe detayı

Süper Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için nefesler tutuldu. Her iki takım taraftarı da büyük bir heyecanla karşılaşmanın başlamasını bekliyor.

Bu heyecana Galatasaray'ın yıdız golcüsü Mauro Icardi de yaptığı paylaşımla katkı sağladı.

Arjantinli süperstar, sosyal medya hesabından geçen sezon Fenerbahçe'ye attığı gollerden sonra yaşadığı sevinçlerin fotoğraflarını paylaştı. Bu paylaşımına "Kum saati" emojisi de ekleyen Mauro Icardi'yi, Galatasaraylı taraftarlar beğeni yağmuruna tuttu.

Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nun, Icardi'nin paylaşımına "Taç ve güneş gözlüğü takan yüz" emojisi atması dikkat çekti.