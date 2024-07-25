Galatasaray Elias Jelert'in maliyetini açıkladı

Elias Jelert resmen Galatasaray'da... Uzun uğraşlar sonunda Danimarka ekibi Kopenhag'dan transfer edilen 19 yaşındaki futbolcu Sarı-Kırmızılı kulüp tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada oyuncunun bonservisi için Kopenhag'a 9 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği açıklandı.

5 yıllık sözleşme imzalanan Jelert'e sırasıyla 900 bin euro, 1 milyon euro, 1.1 milyon euro, 1.2 milyon euro ve 1.35 milyon euro maaş ödeneceği belirtildi.

Galatasaray'ın açıklaması şöyle:

"Profesyonel futbolcu Elias Jelert Kristensen ve kulübü F.C. Kobenhavn ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış 6 eşit taksitte 9.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 5 sezon için sözleşme imzalanmıştır.

Buna göre futbolcumuza 2024-2025 sezonu için net 900.000 EUR, 2025-2026 sezonu için net 1.000.000 EUR, 2026-2027 sezonu için net 1.100.000 EUR, 2027-2028 sezonu için net 1.200.000 EUR ve 2028-2029 sezonu için net 1.350.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

2022 yılından bu yana Kopenhag'ın A takımında forma giyen Jelert, Danimarka temsilcisinde çıktığı 97 maçta 1 gol attı ve 6 asist yaptı.