Galatasaray Elias Jelert'in maliyetini açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray Elias Jelert'in maliyetini açıkladı

Galatasaray, Kopenhag'dan transfer edilen sağ bek Elias Jelert'in mali detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Elias Jelert resmen Galatasaray'da... Uzun uğraşlar sonunda Danimarka ekibi Kopenhag'dan transfer edilen 19 yaşındaki futbolcu Sarı-Kırmızılı kulüp tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada oyuncunun bonservisi için Kopenhag'a 9 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği açıklandı.

5 yıllık sözleşme imzalanan Jelert'e sırasıyla 900 bin euro, 1 milyon euro, 1.1 milyon euro, 1.2 milyon euro ve 1.35 milyon euro maaş ödeneceği belirtildi.

Galatasaray'ın açıklaması şöyle:
"Profesyonel futbolcu Elias Jelert Kristensen ve kulübü F.C. Kobenhavn ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış 6 eşit taksitte 9.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 5 sezon için sözleşme imzalanmıştır.
Buna göre futbolcumuza 2024-2025 sezonu için net 900.000 EUR, 2025-2026 sezonu için net 1.000.000 EUR, 2026-2027 sezonu için net 1.100.000 EUR, 2027-2028 sezonu için net 1.200.000 EUR ve 2028-2029 sezonu için net 1.350.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

2022 yılından bu yana Kopenhag'ın A takımında forma giyen Jelert, Danimarka temsilcisinde çıktığı 97 maçta 1 gol attı ve 6 asist yaptı.

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