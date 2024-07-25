Başakşehir gol oldu yağdı. Çağdaş Atan'ı havalara uçuran detay

Çağdaş Atan, Başakşehir'in başına geçtiği günden bu yana harika işler çıkarıyor.

Geçen sezon 4 yenilgisi bulunan, küme düşme hattında teslim aldığı Turuncu-Lacivertli ekibi 61 puana ulaştırıp Avrupa'ya taşımıştı Çağdaş Atan ve ekibi. Sadece işine konsantre olan, polemiklerden uzak duran 44 yaşındaki teknik adam, iyi çalışmasının meyvelerini topluyor.

Bu sezona da harika başladı RAMS Başakşehir.

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda San Marino ekibi La Fiorita'yu konuk eden Çağdaş Atan'ın öğrencileri, mükemmel futbollarının karşılığını 6-1'lik galibiyetle aldılar.

Rakibine adeta nefes aldırmayan Başakşehir, 5'te Berkay Özcan, 13'te Davidson, 29'da Figueiredo ve 42'de Kemen'in golleriyle ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.

Bu bölümde Lafiorita rakip sahada 3 pas bile yapamadı. Tamam Başakşehir'in çok çok altında bir rakip San Marino temsilcisi. Ancak Çağdaş Atan hiçbir şekilde rakibi hafife almamış, çok iyi hazırlamış ekibini karşılaşmaya.

Gol fırtınası 49'da Figueiredo ile devam etti, skor 5-0'a geldi. Rakip biraz hareketlendi 58'de farkı 4'e indirdi.

Ancak Başakşehir öyle iştahlıydı ki bu dakikadan sonra maç rakip kale alanında oynandı.

Atak üstüne atak geliştirdiler, çok net fırsatlar buldular. Bunlardan sadece 1'ini Piatek değerlendirdi. Polonyalı yıldız 71'de sonucu ilan etti: 6-1.

Bir futbol mucizesi olmazsa Başakşehir artık turu geçti.

Bir sonraki rakibi FB Iberia 1999-Partizani Tirana maçının galibi olacak. İlk maçı evinde 2-0 kazanan Gürcistan ekibi Iberia avantaj yakaladı.

Çağdaş Atan, La Fiorita maçı öncesi, "Başakşehir'in DNA'sında Avrupa var" demişti. Bunu ilk maçta gösterdiler. Konferans Ligi'nde yollarına devam etmek istiyorlar.

Bu performanslarını koruyabilirlerse hem Çağdaş Atan hem de Başakşehir, Avrupa'da adından çok söz ettirecektir.