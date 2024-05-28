Galatasaray Fatih Terim'e jet yanıt verdi

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Galatasaray Fatih Terim'e jet yanıt verdi

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'a birçok ünlü isimden tebrik mesajları yağarken Sarı Kırmızılılar Fatih Terim'in paylaşımına anında yanıt verdi.

Panathinaikos'ta başarılı olamayan ve Yunan yönetimi tarafından gönderilen Fatih Terim Galatasaray'ı unutmadı.

Sarı Kırmızılıların eski teknik direktörlerinden Fatih Terim, Galatasaray'ın 24. Süper Lig şampiyonluğunu tabrik etti.

Terim, sosyal medya hesabından "Sizleri tüm sezon gururla izledim. Hepinizin alnından öpüyorum. 24. Şampiyonluk tüm camiamıza hayırlı olsun" mesajını paylaştı.

Birçok ünlü ismin tebriğine yanıt vermeyen Galatasaray'ın sosyal medya hesabı Terim'in mesajını 8 dakika içinde yanıtladı.

Galatasaray Kulübü sosyal medya hesabından Fatih Terim'in mesajına "Teşekkürler İmparator" yanıtını verdi.

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