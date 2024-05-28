Flaş! Flaş! Okan Buruk hakkında suç duyurusu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Flaş! Flaş! Okan Buruk hakkında suç duyurusu

Galatasaray Teknik direktörü Okan Buruk'un küfürlü tezahüratı sonrası Fenerbahçeli dernek harekete geçti.

Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği (HUFEDER), Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında suç duyurusunda bulundu.

Okan Buruk Florya'daki şampiyonluk kutlamaları sırasında küfürlü tezahüratta bulunmuş ve tüm Türkiye'nin tepkisini çekmişti.

Fenerbahçelilerin hafta boyunca "Şinanay da yavrum şina şina nay o... ç... G.Saray" tezahüratına göndermede bulunan Okan Buruk'un kutlamada "A... s... G.Saray" tezahüratıyla taraftarla birlikte küfretmişti.

DERNEKTEN YAPILAN PALAŞIMDA ŞU İFADELER KULLANILDI:

Dün akşam saatlerinde geleneksel ve sosyal medyada yayınlanan küfürlü tezahüratları nedeniyle Okan Buruk hakkında 6222 Sayılı Kanun’un 14 ve 22. maddeleri uyarınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

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