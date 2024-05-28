Sinan Engin Fenerbahçe'nin şampiyonluğu nasıl kaybettiğini açıkladı

Beyaz Futbol programının yorumcusu Sinan Engin, Galatasaray'ın Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluk ilan etmesinin beklenen bir sonuç olduğunu vurguladı.

Engin, Galatasaray'ın kadro derinliğine dikkat çekerken "Zaten Galatasaray'ın şampiyonluğu kaybetmesi sürpriz olurdu" açıklamasında bulundu.

"Uzun süredir söylediğimiz bir şey vardı. Galatasaray'ın şampiyonluğunu kaybetmesi için bir mucize gerekiyordu" diyerek sözlerine başlayan Sinan Engin şöyle devam etti:

Konyaspor gibi ligin daha zayıf takımlarından birine karşı Galatasaray'ın üstün bir galibiyet alması bekleniyordu. Bu tür ezici zaferler, özellikle Avrupa'dan elendikten sonra, takımın kalitesinin bir göstergesi olarak arttı. Düşünün ki, Galatasaray'ın yedeklerinden bile Konyaspor'a iki oyuncu verilse, maçın seyri nasıl değişirdi.

"OKAN BURUK'U TEBRİK ETMEK LAZIM"

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenmesi, Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki emin adımlarını sarsmadı. Sonuçta Galatasaray yine şampiyon oldu ve bu başarıda teknik direktör Okan Buruk'u tebrik etmek gerekir. Konyaspor maçına daha temkinli bir yaklaşım sergiledi ve Konyaspor'un atak yapmasına izin vermedi. Fenerbahçe'nin bu kadar zayıf bir Konyaspor karşısında gol atamaması ve ardından şampiyonluğu kaybetmesi, onlar için bir mucize olarak kabul edilebilir.

Diğer yandan, 99 puan toplayan bir antrenörün başarısız olduğunu söylemek mümkün değil. İsmail Kartal da takdir edilmesi gereken işler başardı. Devam etmesi konusunda bir yorum yapmam doğru olmaz, bu Fenerbahçe camiasının kararıdır.

KADIKÖY FARKI

Fenerbahçe'nin sadece bir mağlubiyeti varken, Galatasaray iki kez yenilmiş olmasına rağmen şampiyon oldu. Buradan çıkarılacak sonuç şu ki, Rams Park'ta elde edilen sonuçlar Galatasaray'ın şampiyon olmasını sağladı. Fenerbahçe, kendi evinde yaşadığı her puan kaybında büyük zarar gördü ve kendilerine hasar verdiler.