Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi kupa krizi

Derbi öncesi Galatasaray'ın Ankaragücü maçını kazanması halinde Sarı Kırmızılı yönetimden flaş bir hamle gelecek.

Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi kupa krizi

Galatasaray'ın derbi öncesi yapacağı hamle, Fenerbahçeli taraftarları şimdiden kızdırdı.

Sarı - Kırmızılılar, Ankaragücü maçının kazanılması durumunda Türkiye Futbol Federasyonu'ndan şampiyonluk kupasını Fenerbahçe derbisine getirilmesini isteyecek.

Galatasaray'ın Başkent deplasmanında 3 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek Galatasaray, kupanın Fenerbahçe derbisinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda kaldırılmasını talep edecek.

Konuyla ilgili Fenerbahçe yönetiminin harekete geçeceği ve bu talebe TFF'nin izin vermemesi için başvuruda bulunacağı öğrenildi.

İŞTE TFF'NİN STATÜSÜ

TFF'nin 2022/23 sezonu öncesi yayınladığı Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 11. maddesi bu konuya açıklık getiriyor.

İşte ilgili madde;

(1) Süper Lig müsabakalarını birinci olarak tamamlayan kulübe, kural olarak ilgili kulübün son lig müsabakası sonunda TFF tarafından şampiyonluk kupası verilir.

Süper Lig müsabakalarını birinci olarak tamamlayan kulübün, mevcut puan durumuna göre matematiksel olarak daha erken belirlenmesi halinde, ilgili kulübe ev sahibi olarak oynayacağı son lig müsabakası sonunda TFF tarafından şampiyonluk kupası verilir.

(2) Kupanın nasıl tasarlanacağına ve ne şekilde üretileceğine TFF tarafından karar verilir.

(3) Kupa seremonisi organizasyonu TFF tarafından yapılır. Ev sahibi kulüp seremoni kurallarına uymak zorundadır.

(4) Kupa seremonisi saha içerisinde TFF tarafından hazırlanacak platformda gerçekleştirilir.

(5) Şampiyon olan kulüp kupa seremonisine katılmak zorundadır. Seremoniye kulüp başkanı, teknik heyet, müsabaka isim listesinde yer alan futbolcular, kadroya giremeyen diğer futbolcular ve yedek kulübesinde bulunma hakkı olan görevliler olmak üzere en fazla 40 kişi katılır. Kupa törenine futbolcuların tescilli formaları ile katılmaları zorunludur.

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