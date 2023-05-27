Galatasaray yönetimi kararını verdi. Şampiyonluk için bazı kararlar alındı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Galatasaray, 30 Mayıs Salı günü oynanacak Ankaragücü maçını kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Bu maç öncesi Galatasaray, şampiyonluğu ilan edebilme ihtimaline karşı bazı kararlar aldı.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre Galatasaray'ın kararları şu şekilde;

1- Ankara dönüşü şampiyonluk durumunda takım Florya Metin Oktay Tesisleri’ne gitmeyecek. Fenerbahçe maçı öncesi abartılı sevinçten kaçınılacak. Yine o gün, oyuncuların araçları tesislerde olmayacak.

2. Sarı-kırmızılı taraftar, Ankaragücü maçını, Nef Stadı’na kurulacak dev ekrandan izleyebilecek. Bunun için hazırlık yapıldı. Binlerce taraftar maçı statta takip edecek.

3. Basketbolda da Galatasaray Nef, Türk Telekom ile Sinan Erdem Spor Salonu’nda 30 Mayıs Salı günü 18.00’de karşılaşacak. Sarı-kırmızılı kulüp, basket maçına gelecek taraftarların 20.00’da başlayacak Ankaragücü karşılaşmasını izleyebilmesi için Türkiye Basketbol Federasyonu’na başvurdu. İzin verilirse basket maçından sonra salonda ekrandan futbol müsabakası izlenecek.

4. Ankara uçağının dönüşü, Eryaman Stadı’ndaki muhtemel kutlamalar düşünülerek esnek bırakıldı.