Galatasaray Firmino için hareke geçti. Okan Buruk talimat verdi

Süper Lig’de yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray gelecek sezon için Roberto Firmino’yu kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray Firmino için hareke geçti. Okan Buruk talimat verdi

Gelecek sezon planlamalarını sürdüren Galatasaray gelecek sezon için Liverpool’un Brezilyalı golcüsü Roberto Firmino’yu radarına aldı. Okan Buruk’un özel olarak istediği yıldız için taraflar masaya oturacak.

MERTENS’İN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR
Milliyet’te yer alan habere göre Sarı-Kırmızılı ekip Roberto Firmino'yu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Mertens’in yerine transfer edilmesi planlanan Roberto Firmino forvet ve forvet arkasında forma giyebiliyor.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı yıldız için bonservis bedeli ödenmezken, imza parası verilmesi planlanıyor.

AVRUPA PEŞİNDE
Galatasaray’ın yanı sıra Barcelona ve Atletico Madrid gibi devlerin de Firmino’yu radarına alması Brezilyalı yıldızın olası Galatasaray transferini zora sokuyor.

PERFORMANSI
Roberto Firmino, bu sezon Liverpool formasıyla Premier League’de 24 maçta 10 gol 4 asist kaydetti.

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