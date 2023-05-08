Galatasaray galibiyetten sonra Başakşehir'e cevap verdi: Mayıslar bizimdir

Başakşehir'in maç öncesi sosyal medyadan gönderme yapmasında karşın Galatasaray da sosyal medyadan galibiyet sonrası paylaşımda bulundu.

Galatasaray galibiyetten sonra Başakşehir'e cevap verdi: Mayıslar bizimdir

Galatasaray, ligin 33. haftasında sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, son düdüğün ardından, Başakşehir'in maç öncesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya cevap verdi.

GALİBİYETTEN SONRA FLAŞ GÖNDERME
Galatasaray, Başakşehir'in "Tünaydın, daha önce hiç 60 milyon kişinin desteğiyle uyanmamıştık" paylaşımını alıntıladı ve, "85 milyon bilir, Mayıslar Bizimdir" ifadelerini yazdı.

Galatasaray ayrıca bu paylaşımında sarı-kırmızı kalp ve kupa emojileri de kullandı. Taraftarlar, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.

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