Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre kapanışa göre 21,60 puan ve yüzde 0,21 artış göstererek, 10.358,10 puana çıktı.

Hem bankacılık hem de holding endeksi yükseliş kaydederken, Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran inşaat oldu. Günün yine kaybedini spor oldu. Yüzde 2,36 oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün yüzde 0,68 artış gösterdi. Günü 10.336,50 puanla rekor seviyeden tamamladı. En yüksek seviye ise 10.375,74 puana taşındı.

Küresel piyasalarda, yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın atacağı adımlarla ilgili daha net sinyaller beklemeye başladı.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi CDS dün, Şubat 2021'den bu yana ilk defa 282 baz puanın altına gerileyerek, 279,33 seviyesine gördü. Analistlere göre bu durum da Türkiye'nin swap kanallarını açmak için yeni adımlar attı

Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Almanya’da sanayi üretimi, ABD’de toptan eşya stokları ve mortgage başvurularının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.470 ve 10.650 seviyelerinin direnç, 10.230 ve 10.150 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.