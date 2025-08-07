Galatasaray Gaziantep maçının kamp kadrosunu açıkladı! Mauro Icardi ve Victor Osımhen...

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray Gaziantep maçının kamp kadrosunu açıkladı! Mauro Icardi ve Victor Osımhen...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk mücadelesinde Gaziantep FK ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin kamp kadrosunu açıkladı.

Galatasaray'ın, Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılıların kafilesinde Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Alvaro Morata yer almadı.

Marco Asensio ezeli rakibe imza atıyor! Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilmişti: Uçağı bile şehre indiMarco Asensio ezeli rakibe imza atıyor! Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilmişti: Uçağı bile şehre indi

İşte Galatasaray'ın Gaziantep FK kadrosu;

Günay Güvenç, Arda Ünay, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sánchez, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Nicolò Zaniolo, Gabriel Sara, Roland Sallai, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Leroy Sane, Yusuf Demir, Ahmed Kutucu, Mario Lemina, Jankat Yılmaz.

Galatasaray ile Davinson Sanchez anlaşamadı! Yönetim neye uğradığını şaşırdı: Öyle bir şey istedi ki...Galatasaray ile Davinson Sanchez anlaşamadı! Yönetim neye uğradığını şaşırdı: Öyle bir şey istedi ki...

gxwfatqw4aanuwo.jpeg

Fatih Karagümrük LaLiga şampiyonu kaleciyi renklerine bağladı!Fatih Karagümrük LaLiga şampiyonu kaleciyi renklerine bağladı!

Galatasaray'da Victor Osimhen talihsizliği! Evdeki hesap çarşıya uymadı: Duyanlar şok olduGalatasaray'da Victor Osimhen talihsizliği! Evdeki hesap çarşıya uymadı: Duyanlar şok oldu

Galatasaray'da Mauro Icardi krizi! Kimse bunu beklemiyordu: Daha sezon başlamadan...Galatasaray'da Mauro Icardi krizi! Kimse bunu beklemiyordu: Daha sezon başlamadan...

Son Haberler
Gazeteci Levent Gültekin’den çarpıcı iddia: CHP rehin mi alındı?
Gazeteci Levent Gültekin’den çarpıcı iddia: CHP rehin mi alındı?
Sürücüsüz traktör dönemi başladı! Direksiyonsuz ekim
Sürücüsüz traktör dönemi başladı! Direksiyonsuz ekim
İsrail ile Mısır arasında dev anlaşma! 35 milyar dolarlık gaz ihracatı
İsrail ile Mısır arasında dev anlaşma! 35 milyar dolarlık gaz ihracatı
Galatasaray Gaziantep maçının kamp kadrosunu açıkladı! Mauro Icardi ve Victor Osımhen...
Galatasaray Gaziantep maçının kamp kadrosunu açıkladı! Mauro Icardi ve Victor Osımhen...
Uykunun şifresi çözülüyor! Gizem aydınlanıyor
Uykunun şifresi çözülüyor! Gizem aydınlanıyor