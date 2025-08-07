Galatasaray Gaziantep maçının kamp kadrosunu açıkladı! Mauro Icardi ve Victor Osımhen...

Galatasaray'ın, Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılıların kafilesinde Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Alvaro Morata yer almadı.
İşte Galatasaray'ın Gaziantep FK kadrosu;
Günay Güvenç, Arda Ünay, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sánchez, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Nicolò Zaniolo, Gabriel Sara, Roland Sallai, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Leroy Sane, Yusuf Demir, Ahmed Kutucu, Mario Lemina, Jankat Yılmaz.
