Galatasaray'da Mauro Icardi krizi! Kimse bunu beklemiyordu: Daha sezon başlamadan...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'da uzun süren sakatlığını atlatan Mauro Icardi sürpriz bir hamle yaptı. Abdullah Kavukcu ve Okan Buruk'tan talepte bulunan Mauro Icardi, hiç beklemediği bir cevap aldı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi uzun süredir yaşadığı sakatlığın ardından sahalara dönmek için gün sayıyor. Arjantinli yıldız, hocası Okan Buruk'a ve Abdullah Kavukcu'ya giderek 2 hafta içinde sahada olmak istediğini iletti. Ancak Mauro Icardi, beklediği yanıtı alamadı.

GALATASARAY MAURO ICARDI'Yİ RİSKE ETMEK İSTEMİYOR

Okan Buruk ve sağlık heyetinin ise bu konuda Mauro Icardi ile hemfikir olmadığı öğrenildi. Yıldız oyuncunun, sahalara dönüşünün mümkün olduğunca yavaş olması istendiği bunun sebebinin ise yaşadığı sakatlık nedeniyle fazla kilolarının olması kaydedildi.

1cb49005-big.jpg

MAURO ICARDI İLK 2 HAFTA OYNAMAYACAK

Sağlık ekibi, Mauro Icardi'nin yeniden sakatlık riskini önlemek istediği biliniyor. Teknik kadronun kararı doğrultusunda Gaziantep maçının kadrosunda yer almayacak olan Icardi, Karagümrük karşısında da oynamayacak.

