Marco Asensio ezeli rakibe imza atıyor! Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilmişti: Uçağı bile şehre indi

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı iddia edilen Marco Asensio için deprem etkisinde bir gelişme yaşandı. Paris Saint-Germain'de forma giyen ve Fenerbahçeli taraftarların İstanbul'a gelmesini beklediği Marco Asensio, ezeli rakibe imza atıyor. İşte detaylar...

Transferde adı Fenerbahçe'nin gündeminden düşmeyen Marco Asensio'nun yeni adresi belli oldu. Paris Saint-Germain'in kadroda düşünmediği ve ayrılmaya hazırlanan yıldız oyuncu Marco Asensio, ezeli rakibe imza atmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE MARCO ASENSIO TRANSFERİNİ BİTİREMEDİ

Bu yazın transferde en çok konuşulan takımlarından biri olan Fenerbahçe'nin gündemini meşgul eden isimlerden biri de Marco Asensio olmuştu. Hatta Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı iddia edilen yıldız oyuncunun transferi gerçekleşmedi.

MARCO ASENSIO MARSILYA'YA İMZA ATIYOR

Akşam'da yer alan habere göre; Paris Saint-Germain'in ezeli rakibi Marsilya, Marco Asensio'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Yıldız oyuncuyu şehre getirerek görüşmelerde bulunan ve ikna etmeyi başaran Fransız ekibi, Paris ile de anlaşarak transferi bitirmeyi planlıyor.

