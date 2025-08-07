Fatih Karagümrük LaLiga şampiyonu kaleciyi renklerine bağladı!

Kaynak: AA
Fatih Karagümrük LaLiga şampiyonu kaleciyi renklerine bağladı!

Yeni sezonda tekrar Süper Lig'de mücadele edecek olan Fatih Karagümrük transferlerine devam ediyor. İstanbul ekibi son olarak yeni kalecisini açıkladı.

Fatih Karagümrük, Sheffield United'tan kaleci Ivo Grbic'le 1 sezonluk kiralık olarak anlaşma sağlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kariyerinde Premier League, Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi deneyimleri olan, Atletico Madrid ile La Liga şampiyonluğu yaşayan 29 yaşındaki kalecimiz, Hırvatistan Milli Takımı formasını da 2 kez giydi. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Çaykur Rizespor kalesini koruyan Ivo Grbic’e Fatih Karagümrük ailesine hoş geldin diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.

Galatasaray'da Victor Osimhen talihsizliği! Evdeki hesap çarşıya uymadı: Duyanlar şok olduGalatasaray'da Victor Osimhen talihsizliği! Evdeki hesap çarşıya uymadı: Duyanlar şok oldu

gxvuofkwgaadual.jpeg

Galatasaray'da Mauro Icardi krizi! Kimse bunu beklemiyordu: Daha sezon başlamadan...Galatasaray'da Mauro Icardi krizi! Kimse bunu beklemiyordu: Daha sezon başlamadan...

Beşiktaş'tan KAP geldi! Yeni transfer gece yarısı İstanbul'a indiBeşiktaş'tan KAP geldi! Yeni transfer gece yarısı İstanbul'a indi

Fenerbahçe'nin 27 yıllık laneti! Korkutan istatistikFenerbahçe'nin 27 yıllık laneti! Korkutan istatistik

Fatih Terim'den büyük sürpriz! Yeni adresi belli oldu: Herkesi şaşırtan imzaFatih Terim'den büyük sürpriz! Yeni adresi belli oldu: Herkesi şaşırtan imza

Transferi resmen duyurdular! Kim Min-jae İstanbul'a iniyor: Fenerbahçeliler şok olduTransferi resmen duyurdular! Kim Min-jae İstanbul'a iniyor: Fenerbahçeliler şok oldu

İsrailli futbolcunun transferine Gazze engeli!İsrailli futbolcunun transferine Gazze engeli!

Son Haberler
43 yıldır kapanmayan yara: ASALA'nın Esenboğa katliamı
43 yıldır kapanmayan yara: ASALA'nın Esenboğa katliamı
Fatih Altaylı’dan Bahçeli’yi terletecek soru
Fatih Altaylı’dan Bahçeli’yi terletecek soru
Sinemalarda bu hafta: Korkudan kahkahaya 9 yeni film!
Sinemalarda bu hafta: Korkudan kahkahaya 9 yeni film!
Fatih Karagümrük LaLiga şampiyonu kaleciyi renklerine bağladı!
Fatih Karagümrük LaLiga şampiyonu kaleciyi renklerine bağladı!
Bilecik’te CHP’li kadınlar kadın cinayetlerine karşı ses yükseltti
Bilecik’te CHP’li kadınlar kadın cinayetlerine karşı ses yükseltti