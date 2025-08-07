Fatih Karagümrük LaLiga şampiyonu kaleciyi renklerine bağladı!

Fatih Karagümrük, Sheffield United'tan kaleci Ivo Grbic'le 1 sezonluk kiralık olarak anlaşma sağlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kariyerinde Premier League, Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi deneyimleri olan, Atletico Madrid ile La Liga şampiyonluğu yaşayan 29 yaşındaki kalecimiz, Hırvatistan Milli Takımı formasını da 2 kez giydi. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Çaykur Rizespor kalesini koruyan Ivo Grbic’e Fatih Karagümrük ailesine hoş geldin diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.

Galatasaray'da Victor Osimhen talihsizliği! Evdeki hesap çarşıya uymadı: Duyanlar şok oldu

Galatasaray'da Mauro Icardi krizi! Kimse bunu beklemiyordu: Daha sezon başlamadan...

Beşiktaş'tan KAP geldi! Yeni transfer gece yarısı İstanbul'a indi

Fenerbahçe'nin 27 yıllık laneti! Korkutan istatistik

Fatih Terim'den büyük sürpriz! Yeni adresi belli oldu: Herkesi şaşırtan imza

Transferi resmen duyurdular! Kim Min-jae İstanbul'a iniyor: Fenerbahçeliler şok oldu

İsrailli futbolcunun transferine Gazze engeli!