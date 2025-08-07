Galatasaray ile Davinson Sanchez anlaşamadı! Yönetim neye uğradığını şaşırdı: Öyle bir şey istedi ki...

Yeni sezon öncesi kadrosunu korumak ve güçlü tutmak isteyen Galatasaray, iç transferde hamlelerine hız verdi. Yunus Akgün ile sözleşme yenileyen sarı-kırmızılılar, şimdi de performansından memnun oldukları Davinson Sanchez'in kontratını uzatmak için girişimlere başladı.

Kolombiyalı stoperin menajeri, Galatasaray yönetimiyle görüşmek üzere İstanbul'a davet edildi. Kemerburgaz'daki tesislerde yapılan görüşmelerde taraflar masaya oturdu. Ancak müzakerelerin oldukça çetin geçtiği öğrenildi.

DAVINSON SANCHEZ GALATASARAY'DAN DEV ZAM TALEBİNDE BULUNDU!

Mevcut sözleşmesinden yıllık 3.2 milyon euro kazanan Davinson Sanchez, maaşında yüzde 100'e yakın bir artış talep ediyor. Menajeri aracılığıyla Galatasaray'dan 6 milyon euro garanti ücret isteyen Sanchez'e, kulüp ise yüzde 40 zamla 4.5 milyon euro önerdi.

Henüz bir uzlaşma sağlanamasa da taraflar görüşmeleri sürdürüyor.

SÖZLEŞMESİNDE OPSİYON VAR

Galatasaray'a 2023-24 sezonu başında Tottenham'dan 9.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Sanchez'in mevcut sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor. Ayrıca sözleşmesinde +1 yıllık opsiyon maddesi de bulunuyor.

