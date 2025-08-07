Galatasaray ile Davinson Sanchez anlaşamadı! Yönetim neye uğradığını şaşırdı: Öyle bir şey istedi ki...

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray ile Davinson Sanchez anlaşamadı! Yönetim neye uğradığını şaşırdı: Öyle bir şey istedi ki...

Galatasaray, Davinson Sanchez ile sözleşme yenilemem konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı yıldızın maaş talebi sonrası adeta şok oldu. İşte detaylar...

Yeni sezon öncesi kadrosunu korumak ve güçlü tutmak isteyen Galatasaray, iç transferde hamlelerine hız verdi. Yunus Akgün ile sözleşme yenileyen sarı-kırmızılılar, şimdi de performansından memnun oldukları Davinson Sanchez'in kontratını uzatmak için girişimlere başladı.

Kolombiyalı stoperin menajeri, Galatasaray yönetimiyle görüşmek üzere İstanbul'a davet edildi. Kemerburgaz'daki tesislerde yapılan görüşmelerde taraflar masaya oturdu. Ancak müzakerelerin oldukça çetin geçtiği öğrenildi.

Galatasaray'da Victor Osimhen talihsizliği! Evdeki hesap çarşıya uymadı: Duyanlar şok olduGalatasaray'da Victor Osimhen talihsizliği! Evdeki hesap çarşıya uymadı: Duyanlar şok oldu

DAVINSON SANCHEZ GALATASARAY'DAN DEV ZAM TALEBİNDE BULUNDU!

Mevcut sözleşmesinden yıllık 3.2 milyon euro kazanan Davinson Sanchez, maaşında yüzde 100'e yakın bir artış talep ediyor. Menajeri aracılığıyla Galatasaray'dan 6 milyon euro garanti ücret isteyen Sanchez'e, kulüp ise yüzde 40 zamla 4.5 milyon euro önerdi.

Henüz bir uzlaşma sağlanamasa da taraflar görüşmeleri sürdürüyor.

Galatasaray'da Mauro Icardi krizi! Kimse bunu beklemiyordu: Daha sezon başlamadan...Galatasaray'da Mauro Icardi krizi! Kimse bunu beklemiyordu: Daha sezon başlamadan...

gbtlqlhx0ayzxls.jpeg

Fenerbahçe'nin 27 yıllık laneti! Korkutan istatistikFenerbahçe'nin 27 yıllık laneti! Korkutan istatistik

SÖZLEŞMESİNDE OPSİYON VAR

Galatasaray'a 2023-24 sezonu başında Tottenham'dan 9.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Sanchez'in mevcut sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor. Ayrıca sözleşmesinde +1 yıllık opsiyon maddesi de bulunuyor.

Beşiktaş'tan KAP geldi! Yeni transfer gece yarısı İstanbul'a indiBeşiktaş'tan KAP geldi! Yeni transfer gece yarısı İstanbul'a indi

Murat Ülker Fenerbahçe'yi ihya edecek imzayı attı!Murat Ülker Fenerbahçe'yi ihya edecek imzayı attı!

Fatih Karagümrük LaLiga şampiyonu kaleciyi renklerine bağladı!Fatih Karagümrük LaLiga şampiyonu kaleciyi renklerine bağladı!

Son Haberler
Çin’de asma köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var: Turistler iplere tutunarak hayatta kaldı
Çin’de asma köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Çocuklardaki dişçi fobisiyle ilgili uzmanlardan etkili yöntemler
Çocuklardaki dişçi fobisiyle ilgili uzmanlardan etkili yöntemler
Borsa İstanbul 11 bin puan sınırını aştı! (7 Ağustos 2025)
Borsa İstanbul 11 bin puan sınırını aştı! (7 Ağustos 2025)
Kenan Yıldız ilk 10'da! Büyük ödülde Lamine Yamal'a rakip oldu
Kenan Yıldız ilk 10'da! Büyük ödülde Lamine Yamal'a rakip oldu
Hikmet Tuğsuz Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı! Büyük finale sayılı günler kala Survivor'u bırakmıştı
Hikmet Tuğsuz Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı! Büyük finale sayılı günler kala Survivor'u bırakmıştı