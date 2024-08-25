Galatasaray golcü transferini açıkladı. İspanya'yı sallamıştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray golcü transferini açıkladı. İspanya'yı sallamıştı

Hapsatou Malado Diallo Galatasaray'a imza attı.

Kadınlar Süper Lig’de geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray transfer çalışmalarında hız kazandı.

Hazırlanan rapor doğrultusunda hücum hattına takviye yapan sarı-kırmızılılar Hapsatou Malado Diallo’yu kadrosuna kattı.

Galatasaray’dan transfere dair yapılan açıklamada sözleşmenin 1 yıllık olduğu ifade edildi.

HAPSATOU MALADO DIALLO KİMDİR?

2005 doğumlu hücum oyuncusu, kariyerine ülkesi takımlarından US Sportive des Parcelles başladıktan sonra geçtiğimiz sezonu İspanya Ligi ekiplerinden Eibar'da geçirdi.

Bu yıl, dünyaca ünlü Goal Dergisi’nin her yıl yayınladığı NXGN 25 (Gelecek Vaat Eden 25 Kadın Futbolcu) listesinde kendisine yer bulan oyuncu, genç yaşına rağmen Senegal Milli Takımı’nın vazgeçilmez oyuncularından biri konumunda bulunuyor.

2023 yılında Sierra Leone'de düzenlenen WAFU U20 Kadınlar Kupası’nda attığı 5 golle Senegal'i şampiyonluğa taşıyan başarılı oyuncu, turnuvanın en iyi oyuncusu ve gol kraliçesi seçilmişti.

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