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Eczacıbaşı Dynavit set vermedi

Misli.com Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray HDI Sigorta'yı rahat yendi.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 21:23
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Galatasaray HDI Sigorta direnemedi

Eczacıbaşı Dynavit set vermedi
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Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.

Turuncu-beyazlı takım, ligde 20'de 20 yaparak namağlup liderliğini sürdürdü.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Galatasaray HDI Sigorta: Gamze Kılıç, Eggleston, Popovic, Vasilantonaki, İlkin Aydın, Ayçin Akyol (Bihter Dumanoğlu, İremnur Özsoy, Eda Kafkas, Sude Hacımustafaoğlu, Emine Arıcı, Beren Yeşilırmak)

Eczacıbaşı Dynavit: Jack-Kisal, Ognjenovic, Voronkova, Yasemin Güveli, Boskovic, Hande Baladın (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Elif Şahin)

Setler: 19-25, 23-25, 22-25

Süre: 72 dakika (23, 26, 23)

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