İcardi için servet ödenecek. Galatasaray'a fedakarlık yapacak

La Gazzetta dello Sport gazetesi, Galatasaray'ın Icardi için PSG'ye 15 milyon Euro ödemeye hazır olduğunu yazdı.

15 MİLYON EURO ÖDENMEYE HAZIR

İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesinin haberinde, "PSG, Icardi'yi satmak istiyor. PSG, Icardi'yi bu kez bonservisiyle göndermek amacında. Icardi'nin kaderinin belli oldu ve Galatasaray, Arjantinli futbolcu için 15 milyon Euro ödemeye hazır.

Bu, Fransa kulübünün işini görecek bir miktar. 2020'de 50 milyon Euro'ya gelen oyuncu, PSG'nin planlarında yok. Kulüpteki iki sezonunda hayal kırıklığı yarattı ve Paris ekibinin onu göndermek istemesinin nedeni bu" denildi.

FEDAKARLIK YAPMAYA HAZIRIM

Haberin devamında ise, "PSG'de gözden çıkarılan Mauro Icardi, Galatasaray'da şu ana kadar beklentileri karşıladı. Arjantinli oyuncu, Süper Lig liderinde 8 maça çıktı ve 5 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.

Icardi, Türk kulübüyle ilişkisinin iyi oludğunu artık gizlemiyor ve Paris'teki büyük maaşından vazgeçmeye hazır olduğunu söylüyor" ifadelerine yer verildi.

Haberde ayrıca Icardi'nin, "Galatasaray'da çok mutluyum ve kalmak istiyorum. Gerekli fedakarlığı yapmaya hazırım” dediği yer aldı.