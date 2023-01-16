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İcardi için servet ödenecek. Galatasaray'a fedakarlık yapacak

Galatasaray'daki performansıyla beklentileri karşılayan Mauro Icardi için İtalya'dan iddia geldi.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 19:44
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Galatasaray için Fedakarlık yapacak. İcardi için servet ödenecek

İcardi için servet ödenecek. Galatasaray'a fedakarlık yapacak
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La Gazzetta dello Sport gazetesi, Galatasaray'ın Icardi için PSG'ye 15 milyon Euro ödemeye hazır olduğunu yazdı.

15 MİLYON EURO ÖDENMEYE HAZIR

İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesinin haberinde, "PSG, Icardi'yi satmak istiyor. PSG, Icardi'yi bu kez bonservisiyle göndermek amacında. Icardi'nin kaderinin belli oldu ve Galatasaray, Arjantinli futbolcu için 15 milyon Euro ödemeye hazır.

Bu, Fransa kulübünün işini görecek bir miktar. 2020'de 50 milyon Euro'ya gelen oyuncu, PSG'nin planlarında yok. Kulüpteki iki sezonunda hayal kırıklığı yarattı ve Paris ekibinin onu göndermek istemesinin nedeni bu" denildi.

FEDAKARLIK YAPMAYA HAZIRIM

Haberin devamında ise, "PSG'de gözden çıkarılan Mauro Icardi, Galatasaray'da şu ana kadar beklentileri karşıladı. Arjantinli oyuncu, Süper Lig liderinde 8 maça çıktı ve 5 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.

Icardi, Türk kulübüyle ilişkisinin iyi oludğunu artık gizlemiyor ve Paris'teki büyük maaşından vazgeçmeye hazır olduğunu söylüyor" ifadelerine yer verildi. 

Haberde ayrıca Icardi'nin, "Galatasaray'da çok mutluyum ve kalmak istiyorum. Gerekli fedakarlığı yapmaya hazırım” dediği yer aldı.

 

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Yazık bu paralara
16.01.2023 19:52
30 yaşındaki bir futbolcuya 15 milyon Euro verilirmi. Klupler bu yüzden batıyor. Son alıcısı olursun. Ne kadar iyi futbolcu olursa olsun.  
 
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