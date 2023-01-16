Galatasaray Alanya'da

THY'ye ait özel uçakla ilçeye ulaşan sarı-kırmızılı kafileyi, Gazipaşa-Alanya Havalimanı çıkışında bir grup taraf karşıladı.
Taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk ile futbolculara sevgi gösterisinde bulundu ve fotoğraf çektirdi.
Galatasaray kafilesi, takım otobüsüyle Alanya'da kalacakları otele hareket etti.
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