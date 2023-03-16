Galatasaray adım adım finale

Galatasaray, Kadınlar EuroCup yarı final ilk maçında İtalyan ekibi UMAR Reyer Venezia'yı 74-49'luk skorla mağlup ederek final yolunda çok büyük avantaj elde etti.

Yarı finalin ikinci ayağı 23 Mart Perşembe günü Venedik'te oynanacak.

Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, 5. dakikasını 8-2 üstün geçtiği ilk periyodu 14-10 önde bitirdi.

İkinci periyodun ilk bölümünde etkili bir performans ortaya koyan Umana Reyer, yakaladığı 10-2'lik seriyle 15. dakikada 20-16 öne geçti. Galatasaray Çağdaş Faktoring pota altında bulduğu sayılarla farkı eritirken, konuk ekip soyunma odasına 25-24 önde gitti.

Müsabakanın ikinci yarısına sert savunmayla başlayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, hücumda da pota altında sayı bularak 27. dakikada 39-31 öne geçti. Sarı-kırmızılı takım, son çeyreğe 45-36 önde girdi.

Son periyoda da etkili oyununu taşıyan Galatasaray Çağdaş Faktoring, 38. dakikanın hemen başında farkı 24 sayıya (66-42) çıkardı. Kalan sürede de üstün performansını sürdüren sarı-kırmızılı takım, müsabakadan 74-49 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı oyuncular, galibiyet sevincini trübündeki taraftarlarıyla paylaştı.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Petr Hrusa (Çekya), Gintaras Maciulis (Litvanya), Jelena Tomic (Hırvatistan)

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Işıl Alben 8, Prince 10, Nacickaite 14, Stevens 9, McCowan 21, Jurjane 2, Pelin Bilgiç 8, Pulvere, Meltem Yıldızhan 2

Umana Reyer: Yasuma, Santucci 9, Delaere 1, Shepart 20, Kuier 6, Villa 11, Pan 2, Madera, Cubaj, Fassina

1. Periyot: 14-10

Devre: 24-25

3. Periyot: 45-36

Beş faulle çıkan: 37.54 Santucci (Umana Reyer)