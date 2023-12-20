Galatasaray Karagümrük karşısında. İlk 11 belli oldu. Okan Buruk kararını verdi

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Galatasaray Karagümrük karşısında. İlk 11 belli oldu. Okan Buruk kararını verdi
Süper Lig'de Galatasaray, bu akşam sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Teknik direktör Okan Buruk ilk 11 için kararını verdi.

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında bu akşam sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

MUSLERA YOK

Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalısı olan kaleci Fernando Muslera, maçta görev yapamayacak.

Antrenmanda göğüs kasında kopma oluşan Sergio Oliveira da oynamayacak.

Galatasaray'da Sacha Boey ve Davinson Sanchez, karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu oyuncular, Karagümrük maçında da kart görmesi durumunda 18. haftadaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.

İLK 11'LER

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Muslera'nın yerine kalede Günay'a göre verecek. Mertens de ilk 11'de yer alacak.

Takımların muhtemel ilk 11'leri şu şekilde:

Galatasaray: Günay, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Kaan Ayhan, Torreira, Ziyech, Mertens, Kerem, Icardi.

Fatih Karagümrük: Emre, Biraschi, Dresevic, Veseli, Levent, Feghouli, Mendes, Rohden, Eysseric, Can Keleş, Serdar Dursun.

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