Galatasaray Karagümrük karşısında. İlk 11 belli oldu. Okan Buruk kararını verdi

Süper Lig'de Galatasaray, bu akşam sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Teknik direktör Okan Buruk ilk 11 için kararını verdi.