Galatasaray Kopenhag maçına 'uğursuz' hakem. Eyvah eyvah

Galatasaray; Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında Danimarka ekibi Kopenhag ile Parken Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Salı günü saat 23.00'te başlayacak zorlu mücadelede, temsilcimizin Şampiyonlar Ligi'ndeki kaderi belli olacak.

Avrupa futbolunun patronu UEFA bu zorlu karşılaşmanın hakemini açıkladı.

Kopenhag-Galatasaray maçını, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

A Milli Takımımız ve temsilcilerimizin 8 maçında görev alan Orsato ile sadece 1 kez kazandık.

İtalyan hakemin yönettiği karşılaşmalarda 5 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 1 galibiyetimiz var.

İşte İtalyan hakemin daha önce yönettiği maçlar;

Galatasaray 1-2 Barcelona

Galatasaray 0-1 Real Madrid



Türkiye 1-1 Ermenistan

Hollanda 6-1 Türkiye

Macaristan 3-1 Türkiye



Kopenhag 3-0 Başakşehir



Atromitos 0-1 Fenerbahçe



Athletic Bilbao 0-0 Trabzonspor