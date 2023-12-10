Galatasaray Kopenhag maçına 'uğursuz' hakem. Eyvah eyvah

Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'ndeki kaderinin belli olacağı Kopenhag maçının hakemi açıklandı.

Barış Atakan KAYNAK: Haber Merkezi
Galatasaray Kopenhag maçına 'uğursuz' hakem. Eyvah eyvah

Galatasaray; Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında Danimarka ekibi Kopenhag ile Parken Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Salı günü saat 23.00'te başlayacak zorlu mücadelede, temsilcimizin Şampiyonlar Ligi'ndeki kaderi belli olacak.

Avrupa futbolunun patronu UEFA bu zorlu karşılaşmanın hakemini açıkladı.

Kopenhag-Galatasaray maçını, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

A Milli Takımımız ve temsilcilerimizin 8 maçında görev alan Orsato ile sadece 1 kez kazandık.

İtalyan hakemin yönettiği karşılaşmalarda 5 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 1 galibiyetimiz var.

İşte İtalyan hakemin daha önce yönettiği maçlar;
Galatasaray 1-2 Barcelona
Galatasaray 0-1 Real Madrid

Türkiye 1-1 Ermenistan
Hollanda 6-1 Türkiye
Macaristan 3-1 Türkiye

Kopenhag 3-0 Başakşehir

Atromitos 0-1 Fenerbahçe

Athletic Bilbao 0-0 Trabzonspor

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