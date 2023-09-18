Galatasaray Kopenhag maçının favorisi belli oldu

Editör: Özlem KIRAL

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray taraftarı önünde Danimarka ekiplerinden Kopenhag ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde A grubunda bulunan Galatasaray, Kopenhag'ı yenerek grup maçlarına moralli başlamak istiyor. Şampiyonlar Ligi için birçok yıldızı kadrosuna katan Galatasaray, karşılaşmanın sürdirek favorisi.

Karşılaşmanın bahis sitesi iddaa'nın oranları da belli oldu. . İddaa Galatasaray'ın galibiyetine 1.39, Kopenhag'ın galibiyetine ise 4.73 oran veriyor. Beraberliğe de 3.69 oran veriliyor.

Grubun diğer karşılaşmasında da Bayern Münih sahasında Manchester United ile karşılaşacak. Bu karşılaşmaya da iddaa Bayern Münih'in galibiyetine 1.35 Manchester United'ın galibiyetini de4.61 oran veriyor. Beraberliğin oranı ise 4.07.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer alan Galatasaray ilk maçında 20 Eylül Çarşamba günü sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımını ağırlayacak. Saat 19.45'te başlayacak olan mücadele EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.