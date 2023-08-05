Galatasaray maçı öncesi korkutan görüntü. Ljubljana sular altında kaldı

Editör: Barış Atakan

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 8 Ağustos Salı günü 3. eleme turunda deplasmanda Olimpija Ljubljana ile mücadele edecek.

Bu maç öncesi hesaba katılmayan bir olay yaşandı.

SLOVENYA'YI SEL VURDU

Aşırı yağışlar nedeniyle Slovenya'da sel felaketi yaşandı. Sloven basınında geçen haberlere göre; nehrin taşması sonucu sel felaketinden en çok etkilenen yerlerin, Ljubljana'nın 20 kilometre batısında bulunan yerleşim yerleri olduğu kaydedildi.

Slovenya yetkililerinin katıldığı ortak basın toplantısında açıklamalar yapan Meteorolog Brane Gregorcic, ülkede en kötü senaryoların gerçekleştiğini ve beklenenin çok üzerinde bir yağışın 12 saatlik zaman diliminde yağdığını söyledi.

Gregorcic, Brnik Havaalanı meteoroloji istasyonunun, tarihte daha önce bu kadar çok yağış ölçülmediğini ifade ederek en yoğun yağışların Julijce eteklerini, ardından Idrija bölgesini ve Gorenjska'yı geçerek Koroska ve Zgornja Savinjska'ya ulaştığını açıkladı.

Nehir üstünde yer alan köprüler zarar gördü. Yüzlerce evin sular altında kaldığı ve bölgede bulunan insanların tahliye dedildiği aktarıldı.

MAÇLAR İPTAL OLDU

Diğer taraftan sel felaketi sebebiyle Olimpija Ljubljana'nın lig maçı da iptal edildi. Ayrıca Slovenya'da 3. hafta maçlarının iptal edildiği açıklandı.

Salı günü oynanması planlanan Galatasaray maçı ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.