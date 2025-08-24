Galatasaray Manchester United'ın istediği oyuncuya talip oldu!

Galatasaray, Manchester United kaleci Senne Lammens'in transferini bitirmeden son anda teklifte bulundu. Sarı-kırmızılılar, umduğu yanıtı alamadı.

MANCHESTER UNITED SENNE LAMMENS İÇİN GERİ SAYIMDA

İngiliz basınından The Mirror'da yer alan habere göre; Manchester United, Belçikalı genç kaleci Senne Lammens'in transferinde sona yaklaştı. Royal Antwerp forması giyen 23 yaşındaki kaleci için İngiliz devinin 16 milyon sterlin bonservis ve ek bonuslar içeren bir teklif sunduğu belirtiliyor.

Başkan açıkladı! Beşiktaş 3 transfer daha yapacak

Filenin Sultanları Bulgaristan'a karşı!

GALATASARAY ŞANSINI DENEDİ

Yaklaşık bir yıldır Lammens'i yakından takip eden United'ın, oyuncuyla beş yıllık sözleşme imzalamaya hazırlandığı ifade ediliyor.Ancak transfer süreci beklenenden daha çetin geçti. Haberde, Galatasaray'ın son dakikada devreye girerek transferi kapmak için hamle yaptığı ve kaleciye cazip bir teklif sunduğu aktarıldı. Bununla birlikte, Lammens'in Manchester United'a sıcak baktığı belirtildi.

Ayrıca Inter ve Lille gibi kulüplerin de genç kaleciyle ilgilendiği biliniyor.

Semih Şentürk'ten bomba Jose Mourinho iddiası!

Fenerbahçe imkansızı başardı!

Jose Mourinho bombası! Yeni takımını duyurdular: Fenerbahçe Benfica'ya elenirse...

Transferi resmen duyurdular! Alexander Sörloth yıllar sonra Süper Lig'e dönüyor: Ezeli rakibe imza an meselesi