Galatasaray Manchester United'ın istediği oyuncuya talip oldu!

Kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'da gündeme yeni bir isim geldi. Cimbom, İngiliz devi Manchester United'ın istediği eldivene talip oldu.

Galatasaray, Manchester United kaleci Senne Lammens'in transferini bitirmeden son anda teklifte bulundu. Sarı-kırmızılılar, umduğu yanıtı alamadı.

MANCHESTER UNITED SENNE LAMMENS İÇİN GERİ SAYIMDA

İngiliz basınından The Mirror'da yer alan habere göre; Manchester United, Belçikalı genç kaleci Senne Lammens'in transferinde sona yaklaştı. Royal Antwerp forması giyen 23 yaşındaki kaleci için İngiliz devinin 16 milyon sterlin bonservis ve ek bonuslar içeren bir teklif sunduğu belirtiliyor.

GALATASARAY ŞANSINI DENEDİ

Yaklaşık bir yıldır Lammens'i yakından takip eden United'ın, oyuncuyla beş yıllık sözleşme imzalamaya hazırlandığı ifade ediliyor.Ancak transfer süreci beklenenden daha çetin geçti. Haberde, Galatasaray'ın son dakikada devreye girerek transferi kapmak için hamle yaptığı ve kaleciye cazip bir teklif sunduğu aktarıldı. Bununla birlikte, Lammens'in Manchester United'a sıcak baktığı belirtildi.

Ayrıca Inter ve Lille gibi kulüplerin de genç kaleciyle ilgilendiği biliniyor.

