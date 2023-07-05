Galatasaray Miralem Haliloviç transferini açıkladı

Galatasaray Kulübü yeni transferini yazılı bir açıklamayla duyurdu.

Yapılan açıklamada 31 yaşındaki Bosna Hersekli Miralem Haliloviç'in artık Galatasaray Nef forması giyeceği belirtildi.

Açıklama şöyle:

"Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray Nef, Bosna Hersek Milli Takımı'nda da forma giyen pivot Miralem Halilovic'i kadrosuna kattı. 2,05 cm boyundaki Bosnalı oyuncu ile bir yıllık anlaşma imzalayarak kadrosunu güçlendirdi. Son olarak Fransa'da Nanterre 92 takımı ile izlediğimiz yeni transferimize parçalı formamız altında başarılarla dolu bir yıl dileriz."