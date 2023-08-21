Galatasaray Molde maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 21 ağustos çarşamba günü Molde'ye konuk olacak olan Galatasaray geniş kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
Sarı-kırmızılılarda yeni transferler Tete ve Hakim Ziyech kadroda yer almadı.
Kaleci: Fernando Muslera, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Berk Balaban
Defans: Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Ali Turap Bülbül, Kazımcan Karataş, Sacha Boey
Orta Saha: Fredrik Midtsjö, Kerem Demirbay, Barkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Caner Doğan, Baran Aksaka, Hamza Akman, Efe Akman
Forvet: Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Cedric Bakambu