Galatasaray Moldeli oyuncuyu önce eledi sonra talip oldu

Transfer dönemi bitmeden kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmak isteyen son şampiyon Galatasaray sürpriz bir ismi gündemine aldı.
GİRİŞİMLERE BAŞLANDI
Fanatik’te yer alan habere göre, Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşı karşıya geldiği Norveç ekibi Molde’nin 23 yaşındaki orta sahası Emil Breivik için girişimlere başladı.
MENAJERİ AÇIKLADI
Emil Breivik’in menajeri Jim Solbakken de genç futbolcunun transferi konusunda Galatasaray ile görüştüklerini açıkladı.
PERFORMANSI
Kariyerine Molde altyapısında başlayan Emil Breivik kariyeri boyunca çıktığı 154 maçta 21 gol 34 asist kaydetti.