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Toroslara aslan pençesi

Galatasaray Çağdaş Faktoring, farklı kazandı. Antalya Toroslar 10. mağlubiyetini aldı.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 19:53
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Galatasaray potada kazandı

Toroslara aslan pençesi
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Antalya Toroslar Basketbol'u 79-59 yendi.

Bu sonuçla Galatasaray Çağdaş Faktoring ligde 11. galibiyetini alırken, Antalya Toroslar Basketbol ise sahadan 10. kez yenik ayrıldı.

Salon: Başakşehir

Hakemler: Özge Şentürk Bayraktar, Burak Durmuş, Barış Turgut

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Nacickaite 10, Pelin Derya Bilgiç 7, McCowan 13, Meltem Yıldızhan 9, Stevens 20, Prints 12, Miray Balotu, Merve Uygül, Tuğçe Canıtez 8

Antalya Toroslar Basketbol: Hillsman 11, Fitzgerald 18, Wallace 16, Melike Bakırcıoğlu 5, Helin Boybeyi 8, Yağmur Yıldız 1, İlknur Dumlu, Tuğçe Murat, Neslişah Cora

1. Periyot: 17-20

Devre: 32-32

3. Periyot: 54-50

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