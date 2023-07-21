Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi

Galatasaray Zalgiris ile karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçının kadrosunu UEFA'ya iletti.

KAYNAK: AA
Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında 25 Temmuz Salı günü Litvanya ekibi Zalgiris ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, bu tur için kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Sarı-kırmızılı futbol takımında yeni sezon öncesi transfer edilen İspanyol oyuncu Angelino ile milli futbolcu Halil Dervişoğlu da 25 kişilik kadroya dahil edildi.

İŞTE GALATASARAY'IN UEFA'YA BİLDİRDİĞİ LİSTE

Kaleci: Fernando Muslera, Ahmet Şen, Berk Balaban.

Defans: Leo Dubois, Angelino, Mathias Ross, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey.

Orta saha: Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan.

Forvet: Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz.

(AA)

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