Galatasaray taraftarından Leroy Sane'ye flaş tepki! Frankfurt maçından sonra harekete geçmişler

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk maçında Eintracht Frankfurt deplasmanında aldığı farklı mağlubiyet gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı taraftarların beklenmedik yenilgi sonrası tepkileri sürerken maçtaki performansı tartışma konusu olan Leroy Sane ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

TARAFTARLAR OTEL ÖNÜNDE LEROY SANE'YE TEPKİ GÖSTERDİ

Alman basınında yer alan haberlere göre; Taraftarlar, maçın ardından takımlarının kaldığı otelin önüne gelerek kanat oyuncusunu gösterdiği düşük performanstan ötürü yuhaladı.

Haberin devamında yer alan "Hücum oyuncusu, geçmişte de vasat performanslarıyla fikir ayrılıklarına yol açmıştı." ifadeleri ise dikkat çekti.

