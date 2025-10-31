Sezon başında Galatasaray'dan İspanya LaLiga 2 ekibi FC Andorra'ya transfer olan Efe Akman, yeni takımının formasıyla ilk kez maça çıktı. 19 yaşındaki futbolcu ilk maçındaki performansıyla dikkat çekti.

FC Andorra, Valle de Egües ile karşılaştığı mücadeleyi 5-1 kazanırken Efe Akman, Alex Petxarroman'ın attığı golde orta sahadan şık bir asist yaptı. Piyasa değeri 500 bin euro olan futbolcunun FC Andorra ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

EFE AKMAN'IN GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİNDE ÖZEL MADDE VARDI

Efe Akman'ın, Galatasaray ile olan sözleşmesinde, "7 maç oynamazsa 500 bin euroya serbest kalır" maddesi bulunuyordu. İspanyol ekibinin de bu maddeden yararlanarak genç futbolcuyu, 500 bin euroya renklerine bağladığı bildirildi.